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25.05.2020 22:30
Рубрика: Спорт

Старикам тут место

53-летнему Тайсону предложили кулачный бой за 20 млн долларов
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Легендарному Майку Тайсону, который в 53 года решил вернуться на ринг, предложили поучаствовать в кулачных боях. Цена вопроса - 20 миллионов долларов.
Судя по видеороликам, которые выкладывает Майк Тайсон, в свои 53 года он действительно в отличной форме. Фото: instagram.com / @miketyson Судя по видеороликам, которые выкладывает Майк Тайсон, в свои 53 года он действительно в отличной форме. Фото: instagram.com / @miketyson
Судя по видеороликам, которые выкладывает Майк Тайсон, в свои 53 года он действительно в отличной форме. Фото: instagram.com / @miketyson

После того как пару недель назад Тайсон удивил всех видеороликами, демонстрирующими его отменную физическую подготовку, а также сообщил о желании провести несколько благотворительных боев - "боги войны разбудили меня", вокруг фигуры культового боксера начался форменный аукцион. Боксеры, бойцы смешанных единоборств, промоутеры и самые разные организации делают все, чтобы возвращение "Железного Майка" состоялось непременно с их участием.

53-летний Майк Тайсон заявил, что его разбудили боги войны

Среди возможных соперников, разумеется, упоминают Эвандера Холифилда, того самого, которому в 1997 году Тайсон укусил ухо, Шеннона Бриггса. Последний, к слову, объявил, что "официально" договорился о поединке с Тайсоном, но сам Майк эту информацию никак не подтвердил. К слову, речь не идет о возвращении именно на боксерский ринг, на котором Тайсон в свое время стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Похоже тяжеловес готов попробовать свои силы и в других видах единоборств. Например, в тех же MMA, хоть президент UFC Дэйна Уайт и заявил, что "умоляет" боксера не возвращаться. "Все возможно. Чувствую себя прекрасно", - отметил сам Тайсон.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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И вот нарисовался новый вариант. Лига кулачных боев (BKFC), зазывающая Тайсона, - организация молодая (первый турнир состоялся в 2018 году), но стремительно завоевывающая популярность. Главная отличительная особенность боев под эгидой BKFC - бойцы выходят в ринг с голыми кулаками. Ринг в кулачных боях отличается от традиционного как минимум тем, что он круглый. Легко предположить, что кулачные бои, длящиеся пять раундов по две минуты, получаются крайне кровопролитными. Неудивительно, что с 1889 года до недавнего времени этот вид единоборств был запрещен на территории Соединенных Штатов. BKFC стал первым промоушеном, получившим разрешение на легальный турнир по кулачному бою.

Вот сюда и зовут Тайсона. Подобрали ему даже соперника - некогда грозного бойца смешанных единоборств бразильца Вандерлея Сильву. Впрочем, если верить президенту BKFC Дэвиду Фельдману, "Железный Майк" уже успел отклонить первое предложение организации. Но Фельдман не отчаивается. Ведь, как сказал сам Тайсон, "все возможно".

Спорт Бокс Персона: Майк Тайсон

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