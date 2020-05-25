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25.05.2020 17:05
Рубрика: Легковые авто

Mercedes показал первое изображение нового S-Class

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

"Meet Mercedes Digital" - новая коммуникационная платформа компании, на которой автопроизводитель будет делиться планами на будущее и освещать бизнес-новости. В пилотном выпуске главным гостем был Ола Каллениус, глава Daimler AG, который поделился своими впечатлениями о новом S-Class (W223).

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Каллениус (никто в этом не сомневался) восхищён новым поколением модели. Топ-менеджер протестировал новинку на высоких скоростях, и автомобиль показал себя с лучшей стороны, обеспечив "очень спокойную и комфортную езду". Также Каллениус добавил, что нынешнее поколение S-Class задало высокую планку, но новая генерация "будет особенной".

Также глава концерна назвал примерный срок дебюта - вторая половина 2020 года. В 2021 году компания выпустит EQS - электрифицированный седан, который станет своего рода S-Class в "зелёном" сегменте.

Первый официальный тизер флагмана Mercedes-Benz подтвердил подлинность "шпионских" фото, опубликованных ранее. На снимках "засветился" также салон нового S-Class.

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#Mercedes-Benz