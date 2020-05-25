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25.05.2020 20:38
Рубрика: Экономика

МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж

Текст: Юрий Когалов
Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от любых поездок за границу в ближайшее время, если только это не связано с крайней жизненной необходимостью. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметили на Смоленской площади, "исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски". По мнению экспертов ВОЗ, первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая. И чтобы исключить возможность повторного завоза вируса в Россию, правительство РФ отметило нецелесообразность планирования россиянами на данном этапе каких-либо зарубежных туристических поездок.

В МИД также обратили внимание, что несмотря на возобновление работы консульских учреждений оказание помощи россиянам по-прежнему затруднено во многих странах. К тому же тысячи наших соотечественников все еще ожидают вывозные рейсы в Россию.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников", - резюмировали в министерстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в различных странах отличается, и отдыхающим никто не гарантирует защиту от заражения. По его словам, важно помнить, что в Россию коронавирус был завезен из-за границы.

"За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину", - заявил глава кабмина. "Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", - уверен Мишустин.

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