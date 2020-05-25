Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса

Россияне, планирующие отпуск этим летом, должны исходить из того, что риск коронавируса остается, заявила в ходе брифинга в правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается", - сказала Попова.

Она также отметила, что для нового этапа, когда можно будет отдыхать в других регионах России, подготовлены правила и рекомендации.

Места размещения и транспорт должны быть подготовлены по этим правилам, заявила Попова. Она подчеркнула, что это реализуемые и выполнимые требования, которые обеспечат безопасность людей.

Ранее в Ростуризме заявляли, что летний сезон откроется с 1 июня. Первыми начнут работать санатории с медицинской лицензией.