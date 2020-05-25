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25.05.2020 14:22
Рубрика: Экономика

Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива

Текст: Александр Проценко

Правительство РФ ввело временный запрет на ввоз топлива в Россию на срок до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Как указано в документе, запрет вводится "в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива - в соответствии с Договором о Евразийском союзе.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Запрет касается бензина с октановыми числами 80, 92, 95 и 98; керосина; топлива для реактивных двигателей; летнего, зимнего, арктического, межсезонного и прочего дизельного топлива; газойли и судового топлива с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61 градуса.

Данный запрет не распространяется на топливо, которое перевозят из одного субъекта РФ в другой с пересечением границы, а также топливо, ввезенное в Россию до вступления в силу данного постановления. Кроме того, под него не подпадает топливо, которое хранится в технологических емкостях и необходимо для использования в поездке по территории России.

В постановлении поручается Федеральной антимонопольной службе и Министерству энергетики РФ совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ "обеспечить сбалансированность рынков топлива инедопущения ускорения роста цен на топливо.

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