Профессор назвал три симптома близкого сердечного приступа

Ведущий специалист одной из клиник Берлина доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, что около 40% смертей в Германии связаны с заболеваниями сердца и сосудов. Одной из самых распространенных проблем является сердечный приступ. Похожая ситуация наблюдается и во всем мире.

- Шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние. Необходимо вызывать скорую помощь, если вы ощущаете давление на грудь, чувствуете боль, которая распространяется на шею и левую руку, чувствуете сильную боль в животе. Особенно, если симптомы сопровождаются одышкой и тревожностью, - отметил Ульф Ландмессер.

Ранее исследователи из Института глобального здравоохранения при Оксфордском университете назвали нетипичные признаки сердечного приступа. Он может проявляться усталостью, тошнотой, болью между лопатками. Такие симптомы чаще всего встречаются у женщин.