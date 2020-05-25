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25.05.2020 14:35
Рубрика: Российский автопром

Производство рулевых систем для новой "Нивы" поддержат льготным кредитом

Текст: Михаил Азнавуров

Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит тольяттинской фирме "Рулевые системы" на локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Это адаптированная под развивающиеся страны модификация новой рено-ниссановской платформы CMF-B.

В России пока не выпускают машин на шасси CMF-B-LS, однако на CMF-B-LS создаются перспективные модели Lada, которые обещают стать хитами продаж - Granta и Niva следующих поколений. По предварительной информации, они появятся в продаже в 2022 и 2023 гг. соответственно. Иными словами "Рулевые системы" будет делать компоненты для этих перспективных моделей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Весь инвестпроект локализации производства рулевого механизма на CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, ФРП выделит на него 192 млн. Соответствующую заявку экспертный совет фонда одобрил на прошлой неделе, т.е. 19 мая.

"Легковые автомобили на этой платформе планируются к выпуску альянсом "Рено-Ниссан-АвтоВАЗ" с 2021 года. Реечный рулевой механизм является самым распространенным типом среди подобных автокомпонентов, устанавливается на переднеприводные автомобили", - замечает пресс-служба ФРП.

ФРП создан в 2014-м по инициативе Минпромторга РФ, его задача - на льготных условиях софинансировать проекты, направленные на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, цифровизацию действующих производств и т.д. Кредиты от ФРП предоставляются по ставке 5% годовых, сумма - от 5 до 750 млн рублей, срок - до 7 лет.

ООО "Рулевые системы" работает с 2001 года. Она выпускает гидроусилители руля и является крупным поставщиком АвтоВАЗа.

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#Lada