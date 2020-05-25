Производство рулевых систем для новой "Нивы" поддержат льготным кредитом

Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит тольяттинской фирме "Рулевые системы" на локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Это адаптированная под развивающиеся страны модификация новой рено-ниссановской платформы CMF-B.

В России пока не выпускают машин на шасси CMF-B-LS, однако на CMF-B-LS создаются перспективные модели Lada, которые обещают стать хитами продаж - Granta и Niva следующих поколений. По предварительной информации, они появятся в продаже в 2022 и 2023 гг. соответственно. Иными словами "Рулевые системы" будет делать компоненты для этих перспективных моделей.

Весь инвестпроект локализации производства рулевого механизма на CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, ФРП выделит на него 192 млн. Соответствующую заявку экспертный совет фонда одобрил на прошлой неделе, т.е. 19 мая.

"Легковые автомобили на этой платформе планируются к выпуску альянсом "Рено-Ниссан-АвтоВАЗ" с 2021 года. Реечный рулевой механизм является самым распространенным типом среди подобных автокомпонентов, устанавливается на переднеприводные автомобили", - замечает пресс-служба ФРП.

ФРП создан в 2014-м по инициативе Минпромторга РФ, его задача - на льготных условиях софинансировать проекты, направленные на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, цифровизацию действующих производств и т.д. Кредиты от ФРП предоставляются по ставке 5% годовых, сумма - от 5 до 750 млн рублей, срок - до 7 лет.

ООО "Рулевые системы" работает с 2001 года. Она выпускает гидроусилители руля и является крупным поставщиком АвтоВАЗа.