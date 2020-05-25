Раскрыты все секреты пикапа Hyundai Santa Cruz

Американское издание Carscoops поделилось информацией и первыми рендерами грядущего пикапа Hyundai Santa Cruz. Скетчи, сделанные на базе фотографий стальных элементов кузова, максимально приближены к реальной внешности будущей новинки.

На основе анализа этих снимков эксперты делают первые выводы о технике Santa Cruz. Прежде всего, специалисты отмечают, что вопреки тренду, действующему в данном сегменте, корейская новинка не получит рамную конструкцию, у нее будет несущий кузов.

Что же касается стилистических ходов, они во многом совпадают с решениями, реализованными в новой Hyundai Elantra. Например, можно посмотреть на характерные треугольные выштамповки на передних дверях. Carscoops также прогнозирует, что производственный вариант решетки радиатора будет чуть попроще, а в списке опций появится крыша контрастного оттенка. Иными словами, Santa Cruz задает новые стандарты персонализации в сегменте пикапов.

Фото: www.motor1.com

По данным американцев, новинку построят на базе среднеразмерного кроссовера Santa Fe, от которого пикап позаимствует как минимум часть моторов и трансмиссий.

Соответственно, речь идет о крупном пикапе сегмента D, который, как ожидается, будет хорош в асфальтовых дисциплинах. В то же время в оформлении интерьера кабины, как ожидается, будет сделан упор на шикарной отделке, которая будет близка скорее модели Palisade, нежели Santa Fe.

Новинка получит такие опции, как проекционный экран, цифровую "приборку", мультимедиа с беспроводным подключением гаджетам с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку, точку доступа Wi-Fi и фирменные электронные ассистенты - систему предупреждения о препятствии при выходе из машины, систему считывания дорожных знаков и автопарковщик.

В то же время не стоит ожидать серьезного потенциала в плане буксировки прицепов и грузоподъемности.