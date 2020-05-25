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25.05.2020 12:07
Рубрика: Регионы

ЦОДД проверит отправку машин каршеринга на дезинфекцию после каждой аренды

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

С сегодняшнего дня в Москве частично возобновил работу каршеринг. Контролировать отправку на обязательную санитарную обработку машин после завершения каждой аренды будут сотрудники ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

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Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, всем операторам сервиса Роспотребнадзор направил санитарные требования, которые они должны неукоснительно выполнять, в частности, после завершения каждой аренды автомобили должны отправляться на мойку. Выполнение требований проверит ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования, а срок аренды будет контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы.

В пресс-службе напомнили, что минимальный срок аренды авто составляет пять дней - это предложение только для тех, кто имеет рабочие и служебные пропуска. Парковка для автомобилей "Московского каршеринга" остается бесплатной. Чтобы начать аренду нужно обязательно оформлять пропуск на машину и указать ее в приложении оператора сервиса.

"Операторы готовы выполнять требования правительства Москвы и Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность своих пользователей. Минимальный срок аренды составит пять дней, после ее завершения автомобиль отправляют на полную дезинфекцию. Роспотребнадзор сейчас проводит дополнительный инструктаж моек, с которыми сотрудничают операторы", - отмечает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 25 мая в столице возобновляет работу каршеринг