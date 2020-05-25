Пока бушевала пандемия, в селе Началово Астраханской области достроили новую школу. Здание, где смогут учиться 800 ребят, откроется в сентябре. Современное компьютерное и лабораторное оборудование нового учебного заведения позволит сельским детям осваивать те же технологии, что и их сверстники из больших городов. Фото: Максим Коротченко

"По итогам 2019 года в России было введено в эксплуатацию 96 школ на 70 547 учеников, - сказал министр просвещения Сергей Кравцов. - В нынешнем году планируется построить 183 школы на 109 027 мест". Причем это не пустые здания, отмечают в ведомстве: новые школы будут оснащены компьютерами, интерактивными панелями, физическими и химическими лабораториями. Общий бюджет федерального проекта "Современная школа" - более 295,1 млрд рублей.

Для ускорения и удешевления строительства минстрой отбирает наиболее экономичные проекты зданий, а также вносит изменения в СНиПы. "При строительстве социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования, мы стараемся повысить эффективность расходования бюджетных средств и использовать уже апробированные, успешно зарекомендовавшие себя технические решения", - отмечает Хуснуллин. Работа по отбору проектов школ и детских садов для последующего "повторного" их строительства за счет бюджетных средств ведется минстроем с 2011 года и не прекращается даже в условиях карантинных мер, подчеркивает вице-премьер. "В 2016 году начали формировать реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. В марте в него включили еще 69 новых объектов капитального строительства, в том числе и объекты образования - например, школу на 1225 учащихся со спортивным блоком в Кемерове. Всего в реестре сейчас более 370 проектов школ, которые рекомендованы для тиражирования по всей стране", - говорит Хуснуллин.

Для увеличения числа учебных мест в школах минстрой с этого года разрешил возведение школ до 5 этажей включительно, размещение спортивных и зрительных залов на третьем этаже, кабинетов для 7-11-х классов - на 4-м и 5-м этажах. Снято ограничение по ориентации учебных помещений по сторонам света, предусмотрена возможность дальнейшего переустройства старых зданий школ с различной высотой этажа.

Марат Хуснуллин, вице-премьер: "Сроки строительства школ не должны срываться из-за ситуации с распространением коронавируса"

В феврале изменились требования к земельным участкам под строительство школ. При реконструкции и в условиях плотной городской застройки норматив площади участка в расчете на одного ученика можно уменьшить на 40% (ранее разрешалось на 20%). "Теперь предусмотрена возможность проектирования компактных решений образовательных объектов, - отмечал глава минстроя Владимир Якушев. - А это значит, что в районах существующей застройки решат задачу по обеспечению детей учебными местами".

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И химикам, и лирикам

В Рыбинске за год на пустыре выросло четырехэтажное здание школы площадью 18 тысяч квадратных метров. В нем более 200 классов, спортивные залы, столовая, медкабинет, химическая лаборатория. К объекту подведены инженерные коммуникации, ведутся отделочные работы. Рядом будут хоккейный корт, волейбольная и две баскетбольные площадки.

- Такой грандиозный проект в Рыбинске реализуется впервые, - отметил и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. - Новое учебное заведение должно стать центром развития микрорайона. На базе школы предусмотрен даже музыкальный блок, где смогут заниматься около 300 ребят.

Работа не прекращается даже во время режима самоизоляции. Завершить строительство планируется осенью.

Такого не строили 30 лет

В Костроме в густонаселенном спальном районе идет строительство школы на тысячу учеников. Отставаний от графика нет, сдать здание планируется в декабре.

Глава региона Сергей Ситников поставил задачу, не дожидаясь завершения работ, поспешить с закупкой оборудования для школы.

- Если бы в прошлом году не было закуплено оборудование для онкодиспансера, в этом году мы думали бы, где взять денег на его приобретение, потому что курс доллара значительно вырос, - отметил он. - В новой школе будет большое количество электронной техники. Чтобы не произошла ситуация, что школа построена, а с оснащением проблемы, уже сейчас надо начинать приобретать технику.

Школа на Профсоюзной улице стала вторым крупным объектом, который возводится в областном центре в рамках нацпроекта. В 2020 году в Заволжском районе Костромы открылась новая школа на тысячу мест. Подобных объектов в регионе не строилось почти 30 лет.

Переезжать не придется

Новая школа в селе Началово Астраханской области откроется в сентябре. Как сообщили в минобразования региона, ее построили по программе "Цифровая школа": здесь есть высокоскоростной интернет, медиатека с программами для удаленного обучения, компьютерные классы для старшеклассников и для малышей. Кабинеты химии, физики, биологии и географии оборудованы лабораториями, для черчения и рисования есть мольберты и специальная мебель.

"С вводом школы мы решаем проблему обучения в две смены в Началове, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. - Разгрузим первую школу, где сейчас учатся 1100 человек, и будем иметь возможность набрать еще детей в новую. Оба заведения перейдут на односменное обучение".

"Теперь не нужно переезжать в большие города ради того, чтобы ребенок был подготовлен не хуже городских сверстников, - говорит мать первоклассницы Аделя Наушаева. - Благодаря отличной технической базе наши дети будут учиться по тем же технологиям, что и в "продвинутых" учебных заведениях".

В областном центре к концу года тоже сдадут новую школу на тысячу учеников.

Рельсы не помеха

Для новгородского райцентра Малая Вишера строительство новой школы стало долгожданным событием. Городок разделяет железная дорога, и многие дети, идя на учебу, вынуждены ежедневно пересекать железнодорожные пути. Новая школа рассчитана на 550 учеников. Работы идут по графику, сдать здание должны в ноябре. Строительство не останавливалось даже в период нерабочих дней.

После открытия новой школы две старые объединят, а одно из зданий, которому более ста лет, закроют. Благодаря нацпроекту в городе удастся упразднить вторые смены.

- Новая школа станет центром профориентации для будущих студентов железнодорожных специальностей местного техникума, - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. - Компания РЖД выделила на модернизацию Маловишерского техникума 60 млн рублей. А в новой школе мы откроем профильные классы. На их оснащение РЖД также выделили 20 млн рублей.

Подготовили Анна Скудаева, Наталья Коротченко, Ульяна Вылегжанина