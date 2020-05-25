Костромской областной суд заставил автомехаников отвечать рублем за то, что не проверили ремень, купленный клиентом.

В январе 2018 года гражданин К. купил в одном из магазинов автозапчастей ремень ГРМ за 2,2 тысячи рублей. А в феврале того же года приехал с тем ремнем в автосервис. Механики произвели замену. Обыденная история.

Однако в августе того же года случилось неожиданное продолжение: ремень, судя по всему, порвался в самый неподходящий момент. Автовладелец вернулся в сервис уже для большого ремонта. Стоимость всех потребовавшихся запчастей, включая новый ремень, составила 46 тысяч 568 рублей.

Дефект ремня ГРМ был неочевиден, но механики-профессионалы все должны были тщательно проверить

По мнению гражданина, неприятность случилась из-за того, что то ли ремень оказался бракованным, то ли его неправильно установили. А значит, за ремонт должен заплатить либо магазин, либо автосервис.

Ни продавцам, ни механикам идея не пришлась по вкусу. Каждый кивал на другого. Продавцы на механиков, мол, не доказано, что ремень был плохой, а как там его установили, надо еще разобраться. Механики, в свою очередь, доказывали, что руки у них растут откуда надо, они все сделали правильно. А то, что ремень не оправдал доверия, - не их вина.

Судебный эксперт пришел к выводу, что "повреждение ремня в виде излома могло образоваться в процессе хранения до начала его установки в ходе ремонтных работ. Т.е. ремень на момент установки уже имел повреждение, которое, согласно пояснениям эксперта, в процессе установки можно было не увидеть с учетом его расположения с внутренней стороны".

Иными словами, брак в глаза не бросался. На магазин грешить поздно: товар месяц лежал у покупателя и где получил свой излом, уже не разобрать. Поэтому суд первой инстанции отклонил иск автовладельца. Мол, всему виной несчастливая звезда автолюбителя, а с нее ничего не взыщешь.

Апелляционная инстанция с этим не согласилась. Как пояснил Костромской областной суд, по закону, если работа выполняется из материала потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала и правильное его использование. При этом исполнитель обязан предупредить клиента о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала.

"Отменяя решение районного суда и удовлетворяя иск, судебная коллегия исходила из того, что судебным экспертом не была исключена возможность образования дефекта в виде излома ремня в процессе его установки на автомобиль, как и возможность исполнителя увидеть при установке дефект ремня, если тот образовался ранее, а также из отсутствия в деле доказательств того, что ремень был поврежден именно в результате каких-либо действий потребителя, - пояснили в областном суде. - Закон возлагает на исполнителя, как профессионала своего дела, обязанность проверить представленный потребителем для выполнения работ материал, выявить его непригодность или недоброкачественность, если таковые имеются, и предупредить об этом потребителя".

То есть механики, как специалисты, были обязаны подойти к делу с душой и проверить ремень. Раз этого не сделали, суд заставил оплатить их и запчасти, и ремонт, и адвокатов автовладельца. А также взыскал в пользу истца с них штраф за то, что не удовлетворили требования добровольно.