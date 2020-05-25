Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 приютов для бездомных животных

Новости

В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
Фестиваль Moscow Flower Show впервые станет виртуальным 17:49
У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка 17:46
Будущее энергетики после пандемии обсудят на онлайн-конференции 17:44
Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса 17:40
В Екатеринбурге из-за урагана рухнул кран с рабочим 17:39
Украинские работники снова отправились в Польшу 17:36
Глава Севастополя поручил выплатить майские премии медикам до 3 июня 17:35
Приговор Полу Уилану вынесут 15 июня 17:34
Одобрение ипотеки под 6,5% получает 78% заемщиков 17:30
В Подмосковье задержали надругавшегося над военным мемориалом вандала 17:24
Ростуризм: Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма нет 17:20
В Минэнерго выразили надежду на балансировку рынка нефти в июне-июле 17:20
COVID-19 подтвердился у первого зампреда правительства Ульяновской области 17:20
От москвичей ждут идей по развитию электронных услуг и сервисов в ЖКХ 17:12
В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана 17:07
В Казани 100 самозанятых получат по 100 000 рублей 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 17:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 приютов для бездомных животных

Текст: Любовь Проценко
Хорошая новость для волонтеров: с 26 мая они смогут снова навещать в приютах бездомных животных. Во время пандемии они ставили этот вопрос не раз, волнуясь, как переживут питомцы отсутствие тепла и ласки. Кормить-то их накормят сотрудники приюта, но разве под силу нескольким человекам, например, выгулять сотню-другую собак? И вот глава города принял решение.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В своем персональном блоге Сергей Собянин написал: "С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек - передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев. Потребность в помощи очевидна - более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу".

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре рассказали, передается ли COVID-19 от домашних животных

Мэр сообщил, что совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций выработан регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии: "Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно".

Собянин также отметил необходимость оформления соответствующего пропуска и соблюдения всех необходимых санитарных норм. Защитные маски и перчатки волонтерам - строго обязательны.

Мэр напомнил, что за последние годы вместе c зоозащитными организациями в столице сделано очень многое для внедрения современных гуманных подходов к обращению с бездомными животными. Он заключил: "Надеюсь, что после окончания пандемии все быстро вернется на круги своя. Москвичи вновь начнут брать домой бездомных собак и кошек, а волонтеры будут заботиться о том, чтобы и в приютах им было максимально хорошо. Первый шаг к этому мы сделали сегодня".

Напомним, в 2018 году во время фестиваля "Пасхальный дар" Собянин сам взял себе бездомного щенка из приюта. Он назвал его Джоуи.

Общество Природа Общество Соцсфера Соцзащита Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ