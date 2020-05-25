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25.05.2020 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"

Текст: Иван Петров

В столичном главке Следственного комитета России рассказали о расследовании одного из самых резонансных преступлений минувших выходных (наряду с захватом отделения банка на улице Земляной вал). Речь о перестрелке, которую устроила группа мужчин прямо в дворе жилого дома - жилищного комплекса (ЖК) "Ясный" возле станции метро Домодедовская.

В настоящее время преступление расследуется по ч. 3 статьи 30 п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Очевидцы рассказали о перестрелке в ЖК "Ясный"

По данным следствия, вечером 24 мая на территории автомобильной парковки - вблизи жилых домов по Каширскому шоссе - один мужчина получил ранение. "По предварительным данным между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. К настоящему моменту следователями допрошены более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации", - рассказали в ГСУ СК России по Москве.

Отмечается, что уже назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы.

Следователи продолжают проведение следственных действий направленных на закрепление доказательственной базы. Трое подозреваемых уже задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту перестрелки в Москве.

По некоторым данным, стрельба произошла из-за разборок одной из компаний столичного ритуального рынка.

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