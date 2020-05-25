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25.05.2020 19:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ

Текст: Антон Валагин (Кострома)

Костромские следователи возбудили уголовное дело о продаже местной фирмой партии аппаратов ИВЛ с истекшим сроком хранения во Владимир.

Напомним, месяц назад произошел скандал: после открытия во Владимире отделения для лечения больных с коронавирусом выяснилось, что аппаратура, которой укомплектована лечебница, непригодна к эксплуатации. К расследованию инцидента подключилась Генпрокуратура и вскоре выяснилось, что 50 просроченных ИВЛ для владимирской больницы купили у фирмы из Костромы за шесть миллионов рублей.

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- Согласно сведениям производителя аппаратов и заключению управления Росздравнадзора по Костромской области, из-за завершения сроков хранения приборов их эксплуатация недопустима. Таким образом руководством ООО осуществлен сбыт в крупном размере недоброкачественных медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, - рассказали у региональном управлении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных или недоброкачественных медицинских изделий). О конкретных подозреваемых не сообщается.

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