Власти Москвы оценили количество людей без работы

Около миллиона жителей Москвы фактически прекратили работу из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"На сегодняшний день порядка 15 процентов экономики не работает или работает в ограниченном режиме", - сказал Ефимов.

Важнейшим фактором оживления он считает открытие непродовольственной торговли. И лишь затем можно будет говорить об открытии предприятий сферы услуг и общепита.