Что обнаружила российская экспедиция на дне Марианской впадины

Во Владивосток вернулась экспедиция, занимавшаяся погружением глубоководного аппарата "Витязь-М" на дно Марианской впадины, которое было приурочено ко Дню Победы. Что обнаружили на дне самого глубокого места на Земле и почему погружение заняло около суток?

Владивосток встретил буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов", побывавший в районе Марианской впадины, прохладной погодой с мелким дождем, но исключительно теплым приемом. Даже торт, который преподнесли морякам, был изготовлен в форме аппарата "Витязь" - первого автономного необитаемого аппарата, спустившегося в самую глубокую точку Мирового океана - бездну Челленджера в Марианской впадине. Уникальная операция была приурочена к Дню Победы, и теперь на глубине 10028 метров установлен российский флаг.

Замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ выступил заказчиком работ по созданию аппарата) Виктор Литвиненко, рассказывает, что перед экспедицией стояло две задачи: поздравить страну с праздником и сделать так, чтобы аппарат доставил информацию о том, что находится в Марианской впадине. "Мы исследовали пятно Челленджера. Глубина в 11022 метра была определена в 1957 году советскими исследователями. Наш аппарат" туда спустился, но зафиксированная им глубина оказалась меньше. Взял пробы воды, сделал фото- и видеосъемку. Согласно материалам Геофизического института РАН, в этом месте сходятся литосферные плиты земной коры. Скал мы не нашли, там достаточно ровное дно, скорее всего, илистое. Неожиданно обнаружилось сильное течение, которое снесло аппарат. Возможно, за 60 с лишним лет, прошедших с момента замеров, оно намыло целый километр ила. Этот фактор будем учитывать при последующих погружениях, - рассказал он.

Не исключено, что через год экспедиция вместе с "Витязем" - единственным отечественным аппаратом, способным опускаться на глубину 12 тысяч метров, снова отправится к Марианской впадине. До сих пор самая большая глубина, на которую опускались наши аппараты, - шесть километров. Такая техника позволяет работать на 90 процентах акватории Мирового океана.