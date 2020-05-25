На Колыме объявили условия участия в "Старательском фарте"

На Колыме определили условия проведения VI "Золотого фестиваля" "Старательский фарт", который традиционно пройдет в зоне отдыха "Горняк" в бухте Гертнера 18 июля.

Как сообщается на сайте правительства Магаданской области, к соревнованиям по промывке золотоносного песка будут допущены 60 человек. Заявки на участие начнут принимать с 1 июня. В сообщении отмечено, что участники прошлых состязаний, занявшие 1-5 места, к соревнованиям в 2020 году не допускаются.

На промывку всем будет отведено 15 минут. За это время участники смогут промыть два 10-литровых ведра с золотосодержащим песком. Намывать золото нужно будет "дедовским" способом - при помощи промывочного лотка и скребка.

Победитель, который определяется по количеству добытого драгоценного металла, за 15 минут сможет заработать миллион рублей. Приз за второе место составит 700 тысяч, за третье - 300 тысяч рублей. Еще более серьезный приз - автомобиль Toyota Land Cruiser 200 - будет вручен счастливчику, вытянувшему жребий в розыгрыше "Счастливый зритель".

"Старательский фарт" проводится в Магаданской области с 2015 года. За пять лет фарт испытали 333 участника. Общий призовой фонд составил 9,8 миллиона рублей. Фестиваль отмечен дипломом престижной российской премии в номинации "Событийный туризм".

По мнению губернатора Колымы Сергея Носова, "Старательский фарт" вышел за пределы региона, и в перспективе чемпионат может стать международным. Руководитель области выразил надежду, что федеральные министерства будут относиться к соревнованию как к профильному, и в будущем организатором мероприятия выступит Минприроды РФ.