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25.05.2020 10:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минздрав Башкирии прокомментировал жалобу закрытых в морге медсестер

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии дали официальный комментарий по жалобе сотрудников Архангельской Центральной районной больницы.

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Напомним, медсестры пожаловались в прокуратуру на то, что их насильно поместили на изоляцию в морг и не выплатили положенные стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией.

По данным минздраве РБ, сотрудников больницы действительно изолировали в связи с положительным анализом у одного из пациентов, но в комфортных условиях. Единственное, что изолятор, где кстати есть душ, туалет и кровати, соседствует с помещением патологоанатомического отделения - там хранятся трупы умерших (но с 14 по 18 мая их там не было, уточнили в минздраве). Входы в эти помещения отдельные.

- Этот случай возник впервые в Архангельской ЦРБ. Как во всех медицинских организациях, столкнувшихся впервые с пациентом COVID-19, сотрудники испытали стресс. Они провели в изоляторе одну ночь. Ключ от помещения у них был, и они вполне имели возможность оттуда выйти. Сейчас сотрудники находятся на самоизоляции. Окончательную оценку данной ситуации дадут правоохранительные органы, но мы считаем, что быстрые и точные действия сотрудников больницы позволили своевременно выявить источник инфекции и не допустить ее распространения, - прокомментировали в министерстве.

Фото: iStock
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Что касается стимулирующих выплат, по данным минздрава РБ, в апреле в 2020 году в провизорном госпитале Архангельской ЦРБ не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID -19. Первый случай выявлен в мае, и тогда больница подала заявку на перечисление субсидий для выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Эти деньги работники больницы получат на карты 28-29 мая, подчеркнули в минздраве.

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