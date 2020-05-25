В Казани возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в пятиэтажке

В Казани следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" из-за хлопка газа в жилом доме.

Напомним, взрыв бытового газа произошел 25 мая утром в пятиэтажном доме. Сотрясение мозга и ожоги 2 степени получила хозяйка квартиры. Она предположила, что ЧП произошло из-за того, что она случайно оторвала шланг газовой колонки.

Эвакуировано 52 жильцов дома. Их временно разместили в школе. После оценки спецкомиссии станет ясно, пригодно ли здание для проживания.