На видео - десятки танцующих на улице молодых людей, громкая музыка, ревущая на всю центральную площадь из колонок в багажнике авто, никаких масок и социальной дистанции. Таким образом в выходные в Новосибирске прошли две так называемые COVID-вечеринки, которые могут закончиться неприятностями не только для их организаторов и участников. Кто еще виноват в массовом нарушении режима самоизоляции?

Вечеринки - главная тема для обсуждений у новосибирцев. В основном такой досуг осуждают, но есть и те, кто защищает участников: "самоизоляция надоела", "сколько можно прятаться", "у участников веселых сборищ вроде бы нет причин для протеста - скорее, ими движет обыкновенная скука"... Так или иначе, разбираться в мотивах участников ночных гуляний теперь предстоит следователям. В областном управлении СКР инициировали проверку, усмотрев в нарушении режима признаки уголовной статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ).

- Информация о двух таких вечеринках, проходивших в ночь с 23 на 24 мая, появилась в СМИ, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР Анастасия Кулешова. - В одном случае речь идет о массовом скоплении людей в районе площади Ленина, в другом - о вечеринке в Кировском районе Новосибирска, неподалеку от конного клуба "Мустанг", в которой приняло участие около 300 человек. Мы также получили сообщение от жителя одного из домов неподалеку о том, что подобные мероприятия там проводятся регулярно.

Как заявили в СУ СКР, в рамках проверки будет дана оценка и действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение режима самоизоляции. Кто конкретно имеется в виду, в ведомстве пока не уточняют, но логично предположить, что речь идет о полиции, которая должна патрулировать улицы.

Действия полиции подверг критике и губернатор Андрей Травников.

- Из-за распространения коронавирусной эпидемии реакция на вопиющие факты нарушения общественного порядка должна быть такой, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Мало того что рискуют своими жизнями, так еще и мешают людям спать. Пусть собираются на пустыре, где помешают только лягушкам, - такое указание представителям областного ГУ МВД дал губернатор вчера на оперативном совещании в правительстве региона.

В основном такой досуг осуждают, но есть и те, кто защищает участников вечеринок

Между тем в полиции уже отчитались о результатах проделанной работы: организаторы тусовки в центре города установлены и привлечены к административной ответственности за нарушение областного закона о соблюдении тишины, а также статьи КоАП о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС.

Кстати, фигурантом подобного административного дела в минувшие выходные стала известная в Новосибирске группа "Рви меха - Оркестр", которая решила подбодрить новосибирцев небольшим импровизированным концертом на пересечении улиц Ленина и Советской.

- У нас не было никакого умысла нарушить закон, - рассказал "РГ" лидер музыкального коллектива Александр Петенев. - На улице Ленина работают заведения общепита, которые продают еду навынос, люди гуляют. И мы решили поддержать горожан на фоне затянувшего режима самоизоляции.

По словам Александра, в воскресенье группа собрала вокруг себя около полусотни фанатов и во время выступления предостерегала сибиряков от тесного контакта. Но это не спасло музыкантов от административного преследования.