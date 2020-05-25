Новосибирскую группу "Рви меха" оштрафуют за уличную вечеринку

Участники новосибирской группы "Рви меха - оркестр!" стали фигурантами административного иска о нарушении тишины и режима самоизоляции. Как рассказал "РГ" лидер музыкального коллектива Александр Петенев, в отделение полиции группу увезли с импровизированного выступления на улице Ленина.

- У нас не было никакого умысла нарушить закон, - отметил музыкант. - На улице Ленина работают заведения общепита, которые продают еду на вынос, люди гуляют. И мы решили поддержать горожан на фоне затянувшего режима самоизоляции. К нам подходили сотрудники полиции и очень спокойно говорили о том, что мы, возможно, нарушаем порядок, тут же говорили, что им самим выступление нравится. А потом вдруг подошли снова и попросили проехать в отделение.

По мнению Александра Петенева, причиной этому могла стать жалоба кого-то из жильцов окрестных домов на шум. Хотя музыканты, желая подбодрить людей, своей цели добились.

- Когда нас увозили, люди начали аплодировать еще громче, хотя мы вовсе не рассчитывали вот таким образом попасть в сводку новостей, - уверяет музыкант. - Конечно, были подозрения, что выступление будет воспринято как нарушение, но максимум попросят уйти. И мы бы спокойно собрались и ушли. Просто ужасно соскучились по публике. Да, выступаем на частных мероприятиях, даем онлайн-концерты, но с живой энергетикой публики это не сравнится.

Излишнее рвение правоохранительных органов можно объяснить и тем, что ранее Новосибирск уже получил славу со знаком минус из-за громкой музыки и танцев вокруг машин. Вот и спустя несколько часов после выступления музыкантов, если верить записям в соцсетях, центральная площадь города стала площадкой массовых гуляний в нарушение режима самоизоляции. Следственный комитет начал проверку по факту массового скопления людей.