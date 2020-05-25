Новосибирский губернатор "отправил" любителей вечеринок к лягушкам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к полицейским с просьбой принимать более жесткие меры в отношении устроителей массовых гуляний на улицах. Как передает РИА Новости, глава региона предложил им собираться на пустыре с лягушками.

В ночь с 23 на 24 мая в соцсетях было опубликовано несколько роликов, на которых запечатлена толпа людей, танцующих под громкую музыку. Десятки людей веселились без масок и не соблюдая дистанцию. Судя по всему, несанкционированная вечеринка происходила на площади Ленина.

- Вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, я думаю, требуют более оперативной и жесткой реакции со стороны сотрудников полиции, которые работают на улице, - подчеркнул Андрей Травников на оперативном совещании в региональном правительстве. - То, что мы видели - это вызывающие факты. Люди мало того, что о собственной безопасности и здоровье не думают, но еще и создают неудобства для жителей города.

По мнению руководителя области, со злостными нарушителями режима самоизоляции и любителями громкой музыки нужно поступать так, чтобы у них отпало всякое желание устраивать вечеринки в городе.

- Пусть они собираются на пустыре, где могут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации лучше даже под наблюдением санитарного врача, чтобы мы заранее знали, кто из них в ближайшее время может оказаться на койках в ковид-госпиталях, - отметил губернатор.