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25.05.2020 13:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые рассказали, вызывает ли коронавирус иммунитет

Текст: Наталья Граф
Ученые исследуют иммунную систему переболевших коронавирусом людей, чтобы понимать, как она реагирует на заражение SARS-CoV-2.

- Большинство разрабатываемых вакцин направлено на то, чтобы в организме человека сформировались клоны особых клеток иммунной системы - В-лимфоцитов, которые производят специфические защитные белки - антитела, - сообщает официальное издание СО РАН "Наука из первых рук".

Между тем важную роль в борьбе с вирусами играет и Т-клеточный иммунитет. Однако его эффективность против нового коронавируса пока неизвестна.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Вакцинация от COVID-19 может начаться уже осенью

С помощью биоинформатики американские ученые обнаружили у пациентов, переболевших COVID-19, разновидность Т-клеток - Т-хелперы. Они усиливают иммунный ответ и стимулируют В-клетки к выработке необходимых антител. При этом Т-хелперы нацеленные не только на поверхностный белок-антиген, но и на другие белки SARS-CoV-2.

Немецкие ученые также обнаружили Т-хелперы у 83 процентов госпитализированных больных.

- Т-хелперы, активные против SARS-CoV-2, обнаруживаются примерно и у половины людей, никогда не болевших COVID-19, - сообщают ученые.

По данным исследователей, это может свидетельствовать о наличии перекрестного иммунитета у тех, кто переболел инфекцией, вызванной другими "простудными" коронавирусами. Известно, что взрослый человек заражается ими в среднем каждые два-три года.

Ученые предполагают, что вирус вызывает достаточно сильный иммунный ответ. Следовательно, вакцинация станет реальным средством профилактики коронавируса.

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