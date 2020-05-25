В Омской области закрыли на карантин первую деревню

Глава Калачинского района Омской области ввел карантин в деревне Стародубка, где коронавирусом заболели семь местных жителей.

- В связи с выявлением семи лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции среди жителей поселения Роспотребнадзор принял меры по недопущению дальнейшего распространения заболевания среди населения Калачинского района, - сообщили "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

По данным ведомства, ограничительные мероприятия в Стародубке действуют с 22 мая и продлятся до устранения угрозы распространения инфекции.