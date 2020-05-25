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25.05.2020 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ставропольском крае число жертв COVID-19 достигло 40

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Количество летальных исходов у пациентов с выявленным коронавирусом в Ставропольском крае к 25 мая достигло 40. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram сообщил, что рост выявленных случаев и смертей в крае продолжается.

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- К сожалению, за минувший день заболевание унесло жизни еще двух человек. Всего число летальных исходов уже составляет 40. Глубоко соболезную всем потерявшим своих родных, - написал Владимиров.

Также губернатор привел свежую статистику по выявленным случаям COVID-19 в регионе. За сутки на территории Ставрополья подтверждены еще 79 тестов, а общее число человек с обнаруженным коронавирусом за все время составляет 2011. Из них 41 пациент находится в крайне тяжелом состоянии, 173 - в состоянии средней степени тяжести. 750 человек полностью выздоровели.

Как сообщалось ранее, в регионе продлили режим самоизоляции до 31 мая. Власти региона не исключают дальнейшее продление режима, если ситуация по выявленным случаям не будет улучшаться.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Пандемия коронавируса COVID-19

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