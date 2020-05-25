В Ставропольском крае число жертв COVID-19 достигло 40

Количество летальных исходов у пациентов с выявленным коронавирусом в Ставропольском крае к 25 мая достигло 40. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram сообщил, что рост выявленных случаев и смертей в крае продолжается.

- К сожалению, за минувший день заболевание унесло жизни еще двух человек. Всего число летальных исходов уже составляет 40. Глубоко соболезную всем потерявшим своих родных, - написал Владимиров.

Также губернатор привел свежую статистику по выявленным случаям COVID-19 в регионе. За сутки на территории Ставрополья подтверждены еще 79 тестов, а общее число человек с обнаруженным коронавирусом за все время составляет 2011. Из них 41 пациент находится в крайне тяжелом состоянии, 173 - в состоянии средней степени тяжести. 750 человек полностью выздоровели.

Как сообщалось ранее, в регионе продлили режим самоизоляции до 31 мая. Власти региона не исключают дальнейшее продление режима, если ситуация по выявленным случаям не будет улучшаться.