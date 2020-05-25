Лео Бокерия посоветовал разрешить прогулки пожилым людям

Прогулки на свежем воздухе жизненно необходимы пожилым людям, и нужно найти возможность их разрешить. Так считает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

"Возможно следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки", - цитирует его РИА Новости.

По мнению Лео Бокерия, люди старшего возраста могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом, что вполне возможно в любых условиях и в любом городе. Вероятно, для этого необходимо принятие каких-то решений и мер.

Вредно для здоровья постоянно спать, сидеть и переедать, человек должен быть физически активным. "Во время пандемии обязательно нужно быть оптимистами", - подчеркнул академик. Вера, что все закончится хорошо, имеет большое значение.

Также Лео Бокерия отметил, что пандемия может закончиться в России в конце лета.