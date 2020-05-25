В Астрахани из-за COVID-19 госпитализированы 102 жильца дома престарелых

В Астрахани 102 подопечных дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализированы с подозрением на коронавирус. Всего в учреждении проживают 240 пожилых людей.

Как сообщает минздрав области, у 97 госпитализированных тексты на COVID-19 показали положительный результат, еще у пяти - выявлена неблагоприятная симптоматика. Кроме этого, коронавирус диагностировали у 27 сотрудников учреждения, 21 из них направлены в госпиталь, шесть самоизолированы дома.

Ранее "РГ" писала о том, что первый случай COVID-19 выявили в доме престарелых 21 мая: 71-летняя жительница была госпитализирована в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Губернатор Игорь Бабушкин поручил провести по данному факту проверку, так как соцучреждение работает в закрытом режиме.

Всего на 25 мая в Астраханской области подтверждены 1558 случаев коронавируса. 693 человек выздоровели, 13 умерли.