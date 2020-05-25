Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех

К этому часу известно о трех погибших в результате урагана жителях Свердловской области. Данные о пострадавших и причиненных стихией разрушениях уточняются.

В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы. "По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - уточняет Следственный комитет региона.

Также в областном центре на улице Самолетной погиб мужчина: он находился рядом с ангаром, когда поднялся ветер - его придавило огромной тяжелой створкой двери, рассказал "РГ" официальный представитель ведомства Максим Чалков.

Третьей жертвой стихи стал житель города Арамиль, недалеко от Екатеринбурга. Там с двухэтажного здания ураган сорвал крышу, часть которой упал на мужчину, который в этот момент был во дворе. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

По факту всех трагических инцидентов проводятся проверки.

Между тем

По информации губернатора области Евгений Куйвашев, без света осталось более 100 тысяч человек. Энергокомпании вывели 87 аварийных бригад и более ста единиц спецтехники, которым возможно, придется работать и ночью.

"Данные еще уточняются, но уже очевидно, что серьезно стихия ударила по областному центру, Сысерти, Арамили, Верхней Пышме, Белоярскому, Богдановичу, Асбесту, Камышлову, Нижней Салде и другим муниципалитетам", - сказал глава региона.