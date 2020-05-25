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25.05.2020 17:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге из-за урагана рухнул кран с рабочим

Текст: Татьяна Воробьева

Мужчина, который пострадал сегодня в Екатеринбурге в результате падения крана, скончался.

"Следователи работают сейчас на место происшествия в переулке Низовой, где на производственной базе произошло ЧП с краном и пострадал рабочий. Он был оставлен в больницу", - рассказал "РГ" официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков. Между тем пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина уточнила: на данный момент известно, что в городе пострадали два человека. "Крановщик, несмотря на все усилия врачей погиб, - сообщила она "РГ". - Второму пострадавшему, жителю Краснолесья, врачи зашили и обработали раны".

Фото: Екатерина Призова/РГ
Видео: Сильнейший шторм обрушился на Екатеринбург

Свердловское МЧС, в свою очередь, сообщает еще об одной пострадавшей: в Полевском на улице 2-ой микрорайон от поваленных веток травму получила женщина, ее доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Напомним, Екатеринбург и область сегодня сильно пострадали от штормового ветра, порывы которого достигали 27-28 метров в секунду.

В Екатеринбурге, в частности, повалены десятки деревьев, повреждено множество автомобилей, кровли строений, балкон жилого дома.

В десятках муниципальных образований отключился свет. Под удар стихии попали пригороды Екатеринбурга - Белоярский и Сысертский городские округа. Наблюдаются нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды. "В настоящее время без электроснабжения остается порядка 16 тысяч человек, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала "Свердловэнерго", - передает энергокомпания.

Между тем

Штормовое предупреждение в Свердловской области продолжает действовать, спасатели просят людей быть бдительными и соблюдать меры безопасности. А лучше вообще не выходить на улицу без необходимости.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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