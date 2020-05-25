Новости

Украинские работники снова отправились в Польшу 17:36
Глава Севастополя поручил выплатить майские премии медикам до 3 июня 17:35
Приговор Полу Уилану вынесут 15 июня 17:34
Одобрение ипотеки под 6,5% получает 78% заемщиков 17:30
В Подмосковье задержали надругавшегося над военным мемориалом вандала 17:24
Ростуризм: Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма нет 17:20
В Минэнерго выразили надежду на балансировку рынка нефти в июне-июле 17:20
COVID-19 подтвердился у первого зампреда правительства Ульяновской области 17:20
От москвичей ждут идей по развитию электронных услуг и сервисов в ЖКХ 17:12
В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана 17:07
В Казани 100 самозанятых получат по 100 000 рублей 17:07
Mercedes показал первое изображение нового S-Class 17:05
АвтоВАЗу на заметку: как создать Lada Vesta с помощью одного робота 17:01
Санитарные рекомендации для турииндустрии доработают в течение недели 17:00
Подмосковные МФЦ откроются для граждан на следующей неделе 16:57
Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса 16:56
СПбГУ запустил образовательный проект "Знания дома" 16:53
Путин предложил Россию в качестве председателя организации по контролю за ракетными технологиями 16:37
Правительство утвердило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года 16:36
У главы минздрава Красноярского края выявили коронавирус 16:36
Один из задержанных в Варшаве демонстрантов может быть болен COVID-19 16:35
ФСИН: Выявлено 238 случаев COVID-19 у заключенных 16:32
Соседи заглушили громкий Ford Mustang монтажной пеной 16:30
МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала 16:26
В Белгородской области в двух больницах выявили очаги COVID-19 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана

Текст: Екатерина Призова

Минимум один житель Екатеринбурга пострадал в результате обрушившегося сегодня на город шторма.

Как уточнили в горздраве агентству РИА Новости, скорее всего мужчина получил травму головы каким-то предметом, который ветер поднял в воздух. Сообщить подробности в мэрии не смогли, так как пострадавшего очевидцы сами увезли в больницу, "скорая" к нему не выезжала.

Фото: NASA/Handout via REUTERS
Исследование показало, что ураганы будут становится все сильнее

Напомним, из-за разницы температур на Южном и Среднем Урале над регионами образовался циклон. В Свердловской области наибольшая скорость ветра отмечена в Невьянске и Сысерти - 27 метров в секунду. Шторм повалил деревья, сорвал с построек крыши, осложнил транспортную обстановку. Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов, убирают деревья, упавшие на проезжую часть и тротуары. "Работы ведутся во всех районах города и могут занять более трех часов, - отметили в пресс-службе мэрии. - Оценить масштабы последствий урагана пока сложно".

Атмосферный фронт нарушил и работу энергосистемы. "В настоящее время без электроснабжения остается порядка 16 тысяч человек", - сообщила Наталья Балдова, директор по связям с общественностью "Россети Урал".

Большая часть линий электропередачи 110 кВ стабильно работает. Под удар попали в основном распределительной сети в пригородах Екатеринбурга. "Речь идет о Белоярском, Сысертском городских округах. Также наблюдаются точечные нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды", - уточнила официальный представитель энергокомпании.

Специалисты планируют возобновить подачу света большей части обесточенных потребителей в ближайшие полтора часа.

Кстати, порывистый ветер свердловчанам обещают и завтра.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
За сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"