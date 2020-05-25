В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана

Минимум один житель Екатеринбурга пострадал в результате обрушившегося сегодня на город шторма.

Как уточнили в горздраве агентству РИА Новости, скорее всего мужчина получил травму головы каким-то предметом, который ветер поднял в воздух. Сообщить подробности в мэрии не смогли, так как пострадавшего очевидцы сами увезли в больницу, "скорая" к нему не выезжала.

Напомним, из-за разницы температур на Южном и Среднем Урале над регионами образовался циклон. В Свердловской области наибольшая скорость ветра отмечена в Невьянске и Сысерти - 27 метров в секунду. Шторм повалил деревья, сорвал с построек крыши, осложнил транспортную обстановку. Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов, убирают деревья, упавшие на проезжую часть и тротуары. "Работы ведутся во всех районах города и могут занять более трех часов, - отметили в пресс-службе мэрии. - Оценить масштабы последствий урагана пока сложно".

Атмосферный фронт нарушил и работу энергосистемы. "В настоящее время без электроснабжения остается порядка 16 тысяч человек", - сообщила Наталья Балдова, директор по связям с общественностью "Россети Урал".

Большая часть линий электропередачи 110 кВ стабильно работает. Под удар попали в основном распределительной сети в пригородах Екатеринбурга. "Речь идет о Белоярском, Сысертском городских округах. Также наблюдаются точечные нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды", - уточнила официальный представитель энергокомпании.

Специалисты планируют возобновить подачу света большей части обесточенных потребителей в ближайшие полтора часа.

Кстати, порывистый ветер свердловчанам обещают и завтра.