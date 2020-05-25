Renault и Nissan сократят расходы на миллиарды долларов

Компании Renault и Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, планируют объявить о сокращении расходов как минимум на 5 млрд долларов. По информации издания The Wall Street Journal, соответствующее официальное заявление от представителей обеих марок последует в середине этой недели. Обе компании озвучат также планы намеченных сокращений персонала и обозначат антикризисные меры по укреплению альянса.

Источники, знакомые с производственными планами Nissan, утверждают, что японский автопроизводитель урежет ежегодные расходы на 3 млрд долларов, причем это сокращение будет приплюсовано к еще одному урезанию бюджета, также на 3 млрд долларов, о котором было объявлено в июле 2019 года. Кроме того, японская компания планирует сократить 20 тысяч сотрудников в дополнение к еще 15 тысячам рабочих, которые были уволены с июля по май текущего года.

Nissan планирует также сократить число производственных площадок и снизить годовой выпуск машин до 5,5 млн штук. Ранее "РГ" писала также о сокращении объема производства и даже вероятности ликвидации бренда Datsun, а также сокращении расходов на рекламу и R&D.

Что касается Renault, французский участник альянса планирует сократить ежегодные расходы по крайней мере на 2 млрд евро (20%) в течение следующих трех лет. Сообщается также, что в Renault обсуждается план закрытия ряда предприятий, а также получение финансовой помощи от французского правительства в виде кредита на сумму 5 млрд евро.

В результате - комментирует The Wall Street Journal - альянс Renault-Nissan рассчитывает к 2022 году выйти на годовой объем производства в 10 млн машин. А до кризиса, вызванного пандемией, планировалось производить к 2022 году 14 млн автомобилей.