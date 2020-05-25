Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку

Россиянам могут возместить возникшие с переходом на удаленку затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. В среднем на человека эти расходы оценили в три тысячи рублей. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, который Федерация независимых профсоюзов направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

"Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, которая позволит заключить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку", - пишут "Известия".

Какое время считается рабочим, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам взаимодействует с работодателем? Все эти моменты, а также категории работников, которые пользуются преимуществом в вопросах перемены режима своей работы, также прописаны в положении. Подготовленный ФНПР законопроект сейчас изучают специалисты Минтруда.