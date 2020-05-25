Ростуризм: Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма нет

Ситуация в связи с пандемией коронавируса еще остается сложной во многих странах, поэтому продолжает действовать рекомендация Ростуризма о необходимости воздерживаться от поездок за рубеж, заявила на брифинге руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Во всем мире сейчас обсуждают пути поэтапного выхода из карантинных мер. И мы видим, что этот процесс идет очень осторожно, и везде, в первую очередь, снятие ограничений начинается с небольших поездок внутри самих стран", - сказала она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой воздержаться от поездок на отдых за рубеж. Он отметил, что помимо риска для здоровья возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

Вице-премьер также отметил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются санатории.