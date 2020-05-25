Санитарные рекомендации для турииндустрии доработают в течение недели

Ростуризм и Роспотребнадзор в течение недели доработают рекомендации для туристской отрасли по выходу из карантинных мер, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сейчас наша оперативная задача вместе с Роспотребнадзором в течение этой недели доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода всех субъектов сферы туризма из карантина, начиная с 1 июня", - сказала она в ходе совместного брифинга с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, который транслировал телеканал "Россия 24".

Догузова пояснила, что рекомендации будут касаться всех видов размещения - отелей, пансионатов, баз отдыха, а также туристско-рекреационных территорий, пляжей, круизов и иных объектов туриндустрии.

Она напомнила, что на прошлой неделе удалось согласовать сбалансированные для текущей ситуации рекомендации по работе санаториев с медицинской лицензией. Санатории могут начать работать уже с 1 июня.

Рекомендации, с одной стороны, должны обеспечить безопасный отдых для граждан, а с другой - не быть избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу, считают в Ростуризме.

Предложения будут согласовываться с Минтрансом и другими заинтересованными ведомствами.