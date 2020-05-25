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25.05.2020 07:28
Рубрика: Происшествия

СК: 25 мая во всем мире считается днем пропавших детей

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет напомнил, что 25 мая во всем мире считается днем пропавших детей. Искать тех, кто не вернулся домой - одно из основных направлений работы ведомства Александра Бастрыкина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как идет такая непростая работа? В СК объясняют, что для большей результативности в поисках пропавших организовано взаимодействие с коллегами из других структур, и разрабатываются новые методики. Следственным комитетом РФ совместно с представителями общественности и государственными структурами - МВД, МЧС подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка. И он, как уверяют в ведомстве, уже на практике доказал свою эффективность.

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В 2019 году в СК России поступило 14969 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Абсолютное большинство детей (93,71%) найдены живыми и невредимыми в первые же 10 суток, а оставшиеся - 941 несовершеннолетний (в том числе 235 малолетних) - объявлены в розыск. Из них по итогам года разыскано 854 несовершеннолетних (в том числе 194 малолетних).

Из найденных 14 детей (в том числе пятеро малолетних) стали жертвами преступлений. По итогам 2019 года осталось в розыске 74 несовершеннолетних из числа пропавших, то есть общая эффективность розыска несовершеннолетних составляет 99,5 процента.

За первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СК России, составило 3629, из них найдено 3576, что составляет 98,6%.

Как рассказывал читателям РГ Александр Бастрыкин, вопросу розыска детей уделяется особое внимание. Без промедления организуется выезд на место происшествия, оперативно фиксируются доказательства, имеющие значение для полного, объективного и всестороннего расследования. Принимаются меры к установлению всего круга должностных лиц, попустительство и бездействие которых привели к происшествиям с детьми.

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Важную роль в поисках играет временной фактор, поэтому руководством СК России поставлена задача перед подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях. Кроме того, ведомство активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность. Например, благодаря взаимодействию с волонтерами в Краснодарском крае удалось обнаружить живой пропавшую 9-летнюю девочку. В Омской области найден трехлетний мальчик, который исчез из салона автомобиля, когда родители ушли за ягодами. В Нижегородской области обнаружена живой пятилетняя девочка, которая ушла в лес за бабушкой и потерялась.

Добровольцы - это наша прочная и надежная опора, постоянно подчеркивают в СК.

Для централизации работы по розыску детей Следственный комитет России в ноябре 2019 года на своем официальном сайте запустил раздел "Внимание, пропал ребенок!", где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних. Раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей.

С момента создания раздела было размещено около 200 сообщений о розыске несовершеннолетних. К счастью, большинство данных из раздела оперативно удаляется - ребенок находится живым и невредимым. На данный момент в рамках раздела "Внимание, пропал ребенок!" размещено порядка 40 сообщений.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Правительство Следственный комитет

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