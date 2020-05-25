США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ

Власти США намерены оправить в Бразилию тысячу аппаратов для искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности США.

"Администрация США намерена поддержать страну в борьбе с распространением вируса. Именно поэтому принято решение о поставках в Бразилию аппаратов ИВЛ. Таким образом мы будем развивать партнерство в области обороны и торговли", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где идет стремительный рост заболеваний коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в Бразилии зарегистрировано свыше 347 тысяч случаев коронавируса, в США число заболевших превысило 1,62 миллиона.