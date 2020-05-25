У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Как уже сообщала "РГ", разработки вакцины в Центре имени Гамалеи приближаются к завершающему этапу: в июне исследователи рассчитывают получить разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований на добровольцах и при удачном их завершении зарегистрировать препарат уже к осени этого года.

При этом первые экспериментальные прививки новой вакциной уже, по сути, проведены - ее разработчики решили добровольно протестировать препарат на себе, чтобы подтвердить его безопасность.

Александр Гинцбург объяснил, что создатели уверены в эффективности своей вакцины и прививались ею, в том числе, и для того, чтобы защитить себя от заражения коронавирусом.

"Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих", - сказал академик Гинцбург в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Массовая вакцинация населения Россия от COVID-19, по мнению ученого, может начаться уже осенью. Но одномоментно привить все население удастся не сразу - на наработку вакцины в нужных объемах потребуется девять месяцев. Ранее Гинцбург предположил, что первой группой для проведения прививки могут стать медики, а также представители профессий, постоянно контактирующих с большим количеством людей.