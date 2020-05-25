В ЮАР из-за COVID-19 закрыли самый глубокий золотой рудник в мире

Самый глубокий в мире золотой рудник, находящийся в ЮАР, был закрыт после того, как 164 рабочих оказались заражены коронавирусом. Шахта Мпоненг (ее глубина - четыре километра) первый раз была закрыта 23 марта, уточняет ВВС.

Шахта, расположенная в 75 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга, была вновь открыта в апреле, но функционировала лишь наполовину. Работники рудника пожаловались на высокую температуру тела, после чего руководство компании организовало тестирование всех 650 сотрудников для выявления заразившихся SARS-CoV-2.

В итоге у каждого четвертого был зафиксирован положительный тест на COVID-19. Рудник закрыли, а владельцы пообещали провести дезинфекцию шахты. В Южной Африке новым коронавирусом заразились 22 тысячи 583 человека, 429 - скончались.

Это самый высокий показатель среди всех африканских стран.