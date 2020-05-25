В салон самолёта бельгийских авиалиний внезапно врывается мужик с выпученными глазами и автоматом. Орёт неистово: стартуем, мол, немедленно и куда угодно - лишь бы на Запад, а не в Москву (куда рейс, собственно, и должен был проследовать). В общем, ведёт себя как типичный террорист - с тем лишь нюансом, что служит в НАТО и якобы намерен всех спасти от неминуемой гибели.

Звучит бредово, однако именно так дела и обстоят. На Земле случилась непонятная катастрофа: восход небесного светила уничтожает всё живое, поэтому единственный способ выжить - шустро менять часовые пояса, оставаясь в темноте. И пассажирский лайнер тут очень кстати, хотя сами-то пассажиры на такое не подписывались. Нервная русская мамочка с больным ребёнком не верит в конец света. Араб с контрабандными драгоценностями в животе чувствует себя плохо. Сентиментальный поляк не успел попрощаться с женой.

Как бы то ни было, пилот подчиняется - пусть и обалдевая. Последнее применимо и к зрителю сериала "В ночь", поскольку сериал "В ночь" поначалу похож на несусветную чушь, собранную из мусора и палок буквально на коленке. Нет звёзд - ни состоявшихся, ни, похоже, потенциальных. Смешной по нынешним меркам бюджет. Сама затравка, положа руку на сердце, - низкосортная фантастическая ерунда. Персонажи - ходячие (они, впрочем, чаще сидят) наборы банальностей. Тем не менее выключить новое шоу Netflix рука не поднимается.

Чему способствует один-единственный, зато безотказный повествовательный приём. Есть основная проблема и куча мелких, возникающих чуть ли не раз в пять минут и постоянно друг на друга наслаивающихся. Вот-вот закончится горючее - нужно найти безопасное место для дозаправки. Не всем на борту стоит доверять. Кто-то готов сдаться обстоятельствам. Кто-то умирает. Кто-то категорически отказывается сдаваться и умирать. К уже имеющимся выживальщикам присоединяются ещё несколько - и это не те соседи по ряду, о которых можно мечтать в экстремальной ситуации.

Короче, динамика, ещё раз динамика и цейтнот. Времени отвлекаться на одномерность характеров, визуальную дешевизну и нелепость происходящего просто нет, ведь хочется узнать, дотянет ли злополучный "Эйрбас" до очередного Рейкьявика, всем ли хватит еды и получится ли залатать треснувший иллюминатор. Камерность обстановки только в плюс: герметичный триллер - прекрасный поджанр, если уметь с ним работать, удерживая аудиторию в приятном напряжении. Авторы Into The Night, даром что предельно ограничены в средствах, умеют.

Здесь же, разумеется, комментарий к современной общественно-политической обстановке. От губительных лучей удирает мультикультурная компания: смуглые мигранты ссорятся с модными белыми блогерами, учёный спорит с верующим. Европейцы ксенофобно наезжают на турка, а хитрый натовец защищает турка от европейцев, исходя из собственных хитрых планов. Попытки провести демократическое голосование предсказуемо не приводят ни к чему хорошему. И далее - благо запас стереотипов, в отличие от топливных баков, неисчерпаем.

Всё это, конечно, уровень приснопамятных постсоветских анекдотов ("Летят в самолёте русский, американец и француз...") - и порой растекается таким мылом, будто из туалета сейчас выскочит Ольга Бузова. Но предъявлять к содержанию Into The Night серьёзные претензии, учитывая его подчёркнуто несерьёзную, весёлую, леворезьбовую форму, было бы как-то глупо. Вот снимут американцы пафосный ремейк с голливудскими селебрити и SJW-повесточкой на строгих щах - тогда и поговорим.

А пока имеем шесть коротеньких серий, которые смотрятся взахлёб. И отличный способ дать отдохнуть натруженным мозгам. Жаль только, шоураннеры не решились сразу поставить точку и продлили "В ночь" на второй сезон. Где, очевидно, будет совсем другой, более масштабный сеттинг - скорее всего, с унылой стандартизированной постапокалиптикой.

3.5