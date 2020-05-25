Через месяц в интернете будет выложена новая порция документов, рассказывающих об истории Второй мировой войны. Она посвящена преступлениям нацистов в Советском Союзе и называется "Без срока давности". Об этом на заседании совета фонда "История отечества" сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

21 апреля на портале Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина была выложена первая часть оцифрованных материалов "Вторая мировая война в архивных документах". Это более 1700 фотообразов и видеодокументов, половина из которых была рассекречена специально для публикации.

Рассказывая о втором крупнейшем интернет-проекте Росархива, виртуальной выставке "Сталин - Черчилль - Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", Андрей Артизов подчеркнул и миротворческое ее значение. 300 экземпляров каталога выставки, который сделан на русском и английском языках, будет отправлено всем российским посольствам и всем иностранным посольствам, находящимся в Москве.

Коронавирус не прервал международное сотрудничество историков, а лишь перевел его в онлайн-формат, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"В виртуальном формате продолжается наш цикл историко-документальных выставок "Путь к Победе". Новые экспозиции размещены на сайтах посольств России в Эстонии, Чехии, Австрии. К слову, в Сербии нашу выставку открыли на главной площади Белграда в первые же дни после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса", - подчеркнул Нарышкин.

Новые экспозиции "Путь к Победе" размещены на сайтах посольств России в Эстонии, Чехии, Австрии

В электронной библиотеке на сайте РИО уже размещено более 100 тысяч архивных источников.

"Общее количество ее просмотров превысило миллион двести пятьдесят тысяч. Одним из самых популярных среди любителей истории стал интернет-проект "Цифровое Средневековье", который позволяет проследить в исторической динамике изменение границ и внутреннего устройства России.

А к новому учебному году будет запущен проект "РИО.Компас", на котором появятся подборка ссылок на научные статьи, подкасты, документальные и художественные фильмы, рекомендованные как дополнительный источник достоверной информации по истории.