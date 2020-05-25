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25.05.2020 19:47
Рубрика: Общество

Без срока давности

В интернете появятся новые документы о преступлениях нацистов на территории СССР
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Через месяц в интернете будет выложена новая порция документов, рассказывающих об истории Второй мировой войны. Она посвящена преступлениям нацистов в Советском Союзе и называется "Без срока давности". Об этом на заседании совета фонда "История отечества" сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Фото: Николай Никитин/ ТАСС Фото: Николай Никитин/ ТАСС
Фото: Николай Никитин/ ТАСС

21 апреля на портале Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина была выложена первая часть оцифрованных материалов "Вторая мировая война в архивных документах". Это более 1700 фотообразов и видеодокументов, половина из которых была рассекречена специально для публикации.

Фото: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
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Рассказывая о втором крупнейшем интернет-проекте Росархива, виртуальной выставке "Сталин - Черчилль - Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", Андрей Артизов подчеркнул и миротворческое ее значение. 300 экземпляров каталога выставки, который сделан на русском и английском языках, будет отправлено всем российским посольствам и всем иностранным посольствам, находящимся в Москве.

Коронавирус не прервал международное сотрудничество историков, а лишь перевел его в онлайн-формат, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"В виртуальном формате продолжается наш цикл историко-документальных выставок "Путь к Победе". Новые экспозиции размещены на сайтах посольств России в Эстонии, Чехии, Австрии. К слову, в Сербии нашу выставку открыли на главной площади Белграда в первые же дни после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса", - подчеркнул Нарышкин.

Новые экспозиции "Путь к Победе" размещены на сайтах посольств России в Эстонии, Чехии, Австрии

В электронной библиотеке на сайте РИО уже размещено более 100 тысяч архивных источников.

"Общее количество ее просмотров превысило миллион двести пятьдесят тысяч. Одним из самых популярных среди любителей истории стал интернет-проект "Цифровое Средневековье", который позволяет проследить в исторической динамике изменение границ и внутреннего устройства России.

А к новому учебному году будет запущен проект "РИО.Компас", на котором появятся подборка ссылок на научные статьи, подкасты, документальные и художественные фильмы, рекомендованные как дополнительный источник достоверной информации по истории.

Общество История Вторая мировая война

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