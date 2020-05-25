В Сети стартовал сериал о женщине-киллере

Создатели обещают новый хит, в котором сохранится фирменный стиль авторов, а ставка снова сделана на честность, непредсказуемость сюжета, жесткость, реалистичность и отличный кастинг.

"Надежда" - это история о семье, в которой есть тайны.

Надежда ведет двойную жизнь: заботливая жена и мать, она в то же время хитрый и безжалостный киллер. После 18 лет работы с кровавым ремеслом все, чего она хочет - отказаться от темной стороны своей жизни и посвятить себя семье. Но ее руководство такие желания не поддерживает: в юности она, не имея выбора, стала работать на криминальную организацию, возглавляемую военным психиатром, прикованным к инвалидному креслу, в исполнении Алексея Гуськова. Как только Надежда понимает, что синдикат угрожает ее семье, она становится неуловимой.

"Это - сказка. Мне нравится проживать все эти ситуации вместе с персонажем. И конечно, я чувствовала себя суперчеловеком во время съемок. Меня привлекает в Надежде, что это сложновыкроенный персонаж, я бы так сказала. Это всегда интересно. Играть такого героя - истинное удовольствие, ведь нужно искать в себе новое, рефлексировать на неудобные темы. Похожи мы с Надеждой тем, что мы сильные личности, мы чувствуем, думаем, любим, ненавидим… и еще мы обе хорошо умеем маскироваться", - рассказывает актриса Виктория Исакова, исполнительница главной роли.

"Во всех нас чаще всего есть несколько личностей, - продолжает режиссер Елена Хазанова. - В нашем сериале мы обращаемся к истории доктора Джекилла и мистера Хайда и проводим некие параллели между персонажами "Надежды" и этим произведением. Почему? Потому что Надежда хочет освободиться, но ей очень трудно принять то, кем она является на самом деле. В героине есть и плохое, и хорошее, и темное, и светлое… Принятие себя - это очень тяжело. Это тот конфликт, в котором наша героиня развивается, из которого она пытается вырваться".

"Мне хотелось поучаствовать в чем-то новом для себя, - признается Алексей Гуськов, который играет главного злодея. - Кроме того, "Надежда" - это сериал видеосервиса START, продюсеры которого предложили рассказать историю быстро, динамично, в логике комикса, с яркой сильной героиней. Все мы знаем, что есть вещи, которые невозможно показать в сериале на центральном канале, но зато они возможны на платформе. Это определенная свобода, и это хорошо. А тема сильных женщин для кинематографа - тема благодарная и интересная, и в последнее время таких фильмов и сериалов появилось немало".

"25 минут - именно такой хронометраж каждой серии боевика "Надежда", и это действительно новый для нас формат, - рассказывает генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START белорус Алексей Троцюк. - Мы очень хотели динамики, когда за короткое время показывается только самое главное при минимальной рефлексии. Это как гонки на скоростном автомобиле, когда каждая секунда дорога и всегда нужно держать внимание на пределе. За очень короткое время происходит много событий, история обрывается на самом интересном, и мы с нетерпением ждем новой серии. Сериал будет выходить по четвергам двумя эпизодами".