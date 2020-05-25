Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России

В европейской части России среднегодовая температура растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Росгидромета.

По его словам, в северных регионах страны температура повышается на 0,6-0,8 градуса, а вот на юге Западной Сибири эта скорость либо не меняется, либо составляет 0,2 градуса за 10 лет. С точки зрения климатологов, данный регион наиболее инерционный, отметил Вильфанд.

"Нынешний год - уникальный, так как выбивается из этого тренда. Даже не год, а весна. Когда речь идет о климате, минимум надо на 10 лет все усреднять", - цитирует РИА Новости метеоролога. Он уточнил, что этой весной высокая температура в Сибири сохранялась больше 50 дней.

Вильфанд также отметил, что уже на этой неделе температура воздуха на территории европейской части России повысится до обычных значений. А вот в Сибири, наоборот, похолодает.