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25.05.2020 22:24
Рубрика: Общество

ВОЗ: Через несколько месяцев мир может накрыть вторая волна коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Осенью планету может накрыть вторая волна коронавируса. Об этом предупредил представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, возглавляющий программу по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, "сокращение уровня распространения болезни стало результатом жестких мер и усилий со стороны населения". Однако если эти меры ослабить, "в октябре или ноябре кривая вновь поползет вверх", отметил Райан.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Однако он опасается, что это может произойти и раньше. По его словам, в настоящее время реальное количество людей, которые были заражены коронавирусом в каждой стране, остается относительно небольшим. "Мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", - цитирует эксперта РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 5,4 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 343 тысячи человек скончались. При этом эпицентр пандемии сместился в Южную Америку. По данным ВОЗ, больше всего на данном этапе пострадала Бразилия. самые высокие уровни распространения эпидемии зафиксированы в штате Амазонас. Там около 490 человек инфицированных приходится на 100 тысяч населения, что является довольно высоким показателем.

Эксперты отмечают, что о вирусе по-прежнему мало данных, поэтому еще рано делать прогнозы на долгосрочный период.

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