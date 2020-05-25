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25.05.2020 12:08
Рубрика: Легковые авто

За ДТП без водительских прав предложили сажать в тюрьму

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госдуме началась работа над законопроектом, согласно которому человеку, никогда не имевшему прав и тем не менее находившемуся за рулем автомобиля и попавшему в ДТП с тяжелыми последствиями, может грозить максимально жесткое уголовное наказание.

Инициатор законопроекта, зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") заявил в интервью РИА Новости, что согласно внесенным предложениям, нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы. Фактически таких людей планируется приравнять к водителям, оставившим место ДТП или находящимся на момент аварии в состоянии опьянения.

Фото: iStock
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При этом Вячеслав Лысаков привел логичный аргумент - на сегодня, согласно законодательству РФ, лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.

Между тем лица без ВУ представляют собой даже большую опасность. Депутат справедливо отметил, что в последнем случае действия правонарушителя фактически становятся умышленными.

Автор готовящегося законопроекта планирует внести изменения в статью 264 Уголовного кодекса, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
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"В части 2, 4 и 6 статьи 264 планируется добавить пункты "В" (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и "Г" (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами). Согласно действующему законодательству к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях статья 264 предусматривает среди прочего лишение свободы на срок от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.

Лысаков уточнил, что планирует внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, но когда Госдума перейдет на штатный режим работы.

#ДТП