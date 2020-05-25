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25.05.2020 21:49
Рубрика: Власть

Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы

Текст: Юрий Когалов

Москва не собирается вводить никаких законодательных ограничений на поездки россиян за границу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", комментируя слухи о возможном введении выездных виз, сообщает сайт KP.Ru.

"Это все неправда!" - отметила Захарова. По ее словам, "никаких законодательных ограничений и введения выездных виз не планируется". По мнению официального представителя МИД, кто-то специально пытается поднять эту тему, чтобы вызвать у людей панику. Как напомнила Захарова, министр иностранных дел Сергей Лавров уже опровергал эти слухи.

МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж

"Я не вижу никакой необходимости, и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений", - заявил почти две недели назад глава МИД.

"Люди сами должны решать, где и как хотят отдыхать. Никто препятствовать этому не будет", - отметила Захарова. Хотя МИД со своей стороны рекомендует в ближайшее время воздержаться от поездок за рубеж.

По словам дипломата, государство не должно диктовать людям, как планировать свой отдых, формировать их привычки, подобное уже было в истории нашей страны, и мы видели, к чему это привело. "Сейчас очень важно со стороны государства обеспечить человека объективной информацией и данными о том, что происходит. Решение за человеком. Но информация, данные, изменение ситуации - вот здесь выходит на первый план, наверное, государство, которое предоставляет объективную, правдивую и оперативно обновляющуюся информацию", - заявила Захарова, добавив, что хорошие новости, в отличие от чего-то скандального, фейков, плохо продаются.

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