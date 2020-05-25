Заключить договор ОСАГО до 30 сентября можно будет без техосмотра

С сегодняшнего дня и до 30 сентября для приобретения полиса ОСАГО диагностическую карту можно не предъявлять страховщику. Такие поправки в закон об обязательной автогражданке подписал президент Владимир Путин. Также этими поправками вводится новый коэффициент, который может увеличить стоимость полиса для водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. А страховщики теперь вправе сами устанавливать размер тарифа для каждого водителя индивидуально.

Но обо всем по порядку. Поправки в закон опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с ними с момента опубликования вступает в силу та их часть, которая отменяет обязательность при покупке полиса предоставить диагностическую карту. То есть эта поправка уже вступила в законную силу. И распространяется она на все договоры, заключенные с 1 марта.

Принято это в связи с тем, что из-за карантинных мер у автовладельцев возникли сложности с прохождением техосмотра. Во многих регионах пункты ТО попросту закрыты. Поэтому и купить страховку было проблемой. Теперь одной проблемой меньше.

Но надо иметь в виду, что после 30 сентября автовладельцы обязаны пройти техосмотр и предъявить страховщику диагностическую карту в течение месяца, не позднее 31 октября. Впрочем, правительство получило право увеличить эти сроки, но не более, чем на 90 дней.

В случае, если автовладелец не пройдет техосмотр, полис продолжит действовать. И если он совершит аварию, то страховщик заплатит пострадавшим компенсацию. Но сможет выставить регрессные требования своему клиенту на всю выплаченную сумму.

Через 90 дней после опубликования вступает в силу та часть поправок, которая направлена на еще большую индивидуализацию тарифа.

Сейчас страховщик может установить тариф в рамках тарифного коридора, установленного Центробанком для региона. Теперь страховщик сможет назначать устанавливать тариф для каждого водителя персонально. Если клиент не приносит убытков компании, ему можно назначить тариф по нижней планке. Сейчас для легковых машин физических лиц это 2746 рублей. Если клиент постоянно совершает аварии и страховщику постоянно приходится за него платить, то ему назначат тариф по максимальной планке - это 4942 рубля.

Все коэффициенты, которые действуют сейчас, останутся и тогда, когда эта часть поправок вступит в силу. Сохранится коэффициент по территориальности, а также в зависимости от мощности двигателя, которые еще недавно предлагали убрать. Но добавится и новый фактор, повышающий стоимость страховки. А именно за грубое и неоднократное нарушение правил.

Стоимость полиса вырастет для тех, кто был лишен прав за управления автомобилем в нетрезвом виде или за аварию, в которой пострадали или погибли люди. А также для тех, кто был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования или оставления места ДТП.

Также повышающий коэффициент будет установлен за такие неоднократные нарушения в течение года, как проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но при условии, что эти нарушения были выявлены не в автоматическом режиме. Понятно, почему сделано такое исключение, ведь при автоматической фиксации неизвестно, кто был за рулем и совершал эти нарушения.

Удивительно, что в список нарушений правил дорожного движения не включено движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. А это отдельный состав и отдельная статья Кодекса об административных правонарушениях.

Каков будет этот коэффициент - пока неизвестно. Его должен установить Центробанк. На разработку нового указания Центробанка, которое установит тарифный коридор и коэффициенты, дано 90 дней.