Запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ может коснуться не всех граждан

Законопроект прошел первое чтение в середине апреля. Первоначальная редакция запрещает взимать с граждан комиссию за перечисление как платы за жилое помещение и коммунальные услуги, так и пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы. Запрет вводится как для банков, так и для почтовых организаций.

В редакции, рекомендованной к принятию в основном чтении, содержится тот же запрет, но распространяется только на социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан. Автор данной одобренной комитетом поправки - первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"С граждан, которым выплачиваются пенсии", а также "с граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", согласно поправке, кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы.

Отметим, что в ходе дискуссии по законопроекту высказывались опасения, что из-за введения запрета на комиссии в отношении всех граждан могут вырасти тарифы ЖКХ.

Второе чтение законопроекта комитет рекомендовал провести 27 мая.