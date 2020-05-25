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Текст:   Татьяна Замахина 
14:42 25.05.2020

Запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ может коснуться не всех граждан

Резонансный законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ может приобрести адресный характер. Профильный комитет по ЖКХ и жилищной политике рекомендовал принять документ во втором чтении с поправкой, которая гласит об отмене комиссий не для всех граждан, а только для пенсионеров и получателей субсидий на ЖКХ.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Законопроект прошел первое чтение в середине апреля. Первоначальная редакция запрещает взимать с граждан комиссию за перечисление как платы за жилое помещение и коммунальные услуги, так и пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы. Запрет вводится как для банков, так и для почтовых организаций.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В редакции, рекомендованной к принятию в основном чтении, содержится тот же запрет, но распространяется только на социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан. Автор данной одобренной комитетом поправки - первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"С граждан, которым выплачиваются пенсии", а также "с граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", согласно поправке, кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы.

Фото: iStock
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Отметим, что в ходе дискуссии по законопроекту высказывались опасения, что из-за введения запрета на комиссии в отношении всех граждан могут вырасти тарифы ЖКХ.

Второе чтение законопроекта комитет рекомендовал провести 27 мая.

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