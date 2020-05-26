Американец взял на прокат маслкар и сразу его разбил

В Cети обнародован любопытный видеоролик: основатель и владелец американской компании по прокату спортивных автомобилей Роб Фаретти жалуется на клиентов, которые разбивают его машины.

Большая часть видеообращения посвящена родстеру Chevrolet Corvette С7 Z06 - "заряженной" двухдверке прошлого поколения, оснащенной компрессорным 6,2-литровым V8, выдающим 659 л.с. и ускоряющейся до "сотни" быстрее трех секунд.

По словам Фаретти, он сомневался, когда выдавал этот автомобиль в аренду молодому и, как впоследствии выяснилось, неумелому водителю. Однако права и страховка последнего оказались в порядке и, как объясняет Фаретти, "у него не было оснований не выдавать машину". Зато теперь мы можем рассмотреть в подробностях видеокадры этого автомобиля после ДТП.

В результате лобового столкновения основную часть удара погасили зоны с запрограммированной деформацией, которые Фаретти демонстрирует на видео. Тем не менее он переживает из-за того, что карбоновые элементы кузова и фронтальное "оперение" и капот, а также поцарапанные задние крылья, колесные диски, равно как замена сработавших подушек безопасности, при ремонте обойдутся ему в копеечку, а точнее - в 20-25 тысяч долларов при заявленной цене прокатной машины в 120 тысяч долларов.

По всей видимости, не все повреждения будут покрыты страховкой. В ролике Фаретти тем не менее заводит мотор разбитой машины, демонстрируя его беспроблемную работу после, как ни крути, суровой аварии. Он также радуется, что разбит Corvette С7 Z06, а не машина нового, восьмого поколения Corvette С8 Z06.