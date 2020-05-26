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26.05.2020 01:38
Рубрика: Спорт

Андрей Ведищев: Для баскетболистов сейчас очень много риска

Текст: Илья Трисвятский
Президент Профессионального баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" (Краснодар) Андрей Ведищев прокомментировал решение директората Евролиги не доигрывать соревнования в главном континентальном турнире и во втором по значимости Еврокубке.
Игрок БК "Локомотив-Кубань" Сэм Деккер. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Игрок БК "Локомотив-Кубань" Сэм Деккер. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Игрок БК "Локомотив-Кубань" Сэм Деккер. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Как вы восприняли окончательную отмену сезонов Евролиги и Еврокубка?

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Андрей Ведищев: Как болельщик расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения. Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом, слишком много рисков.

В клубе "Локомотив-Кубань" об этом знают не понаслышке…

Андрей Ведищев: Да, мы одними из первых всерьез столкнулись с коронавирусом. Все, кто вернулся с выездного матча Единой лиги из эстонского Таллина, после встречи с "Калевом" уже на следующий день сдавали тесты. Сразу после - двухнедельный карантин. Вообще, вынужденную паузу все восприняли по-разному. Некоторые игроки хотели скорее вернуться к семьям. Другие горели желанием остаться в команде и продолжить тренироваться. Мы правильно оценили ситуацию с самого начала. Приняли единственно верное решение, отпустив ребят к семьям - все живы и здоровы.

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Как сегодняшняя ситуация отражается на сотрудничестве с баскетболистами?

Андрей Ведищев: Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение. Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни.

Справка "РГ"

В регулярном чемпионате Евролиги удалось сыграть 28 туров из 34-х. Путевку в уже отмененный плей-офф досрочно завоевал ЦСКА, "Химки" продолжали претендовать на три оставшиеся вакансии в турнир с выбыванием (из восьми). Питерский "Зенит" на вынужденный финиш пришел в незавидном статусе аутсайдера - 18-е место. В Еврокубке было сыграно два групповых этапа, определились пары четвертьфинала. В топ-8 попала российская команда УНИКС (Казань). "Локомотив-Кубань" принимал участие в розыгрыше Еврокубка на групповой стадии.

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