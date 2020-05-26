Банки ввезли в Россию рекордный объем иностранной валюты

По сравнению с уровнями ввоза в феврале поставки наличных долларов увеличились практически в десять раз, и это рекорд почти за шесть лет. Больше наличных долларов банки ввозили только в марте и декабре 2014 года - 9,5 и 10,15 млрд долларов соответственно.

Ввоз наличных евро в марте вырос почти в три раза по сравнению с февралем. Однако общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в 2019 году.

Повышенная потребность банков в наличной иностранной валюте может быть связана с повышенным спросом клиентов на обменные операции. Кроме того, из-за высокой волатильности на рынках и снижения курса рубля на фоне рухнувших цен на нефть и пандемии коронавируса вкладчики в марте активно снимали деньги с депозитов как в рублях, так и в валюте. По данным Банка России, в марте россияне сняли 1% всего объема рублевых депозитов - 315 млрд рублей, а с валютных депозитов - 5 млрд долларов.